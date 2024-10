Lanazione.it - Accoltellato in strada: "La Vecchia Viareggio sembra terra di nessuno"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La pioggia, caduta ieri mattina, ha lavato via il sangue che martedì sera ha impregnato l’asfalto della. Quello di uomo, un trentenne originario del Marocco, ferito alla testa e alla schiena dalla lama di un coltello impugnato da un connazionale, che ha infierito con due colpi. Per fortuna senza riuscire ad affondare i fendenti. La vittima è stata accompagnata in pronto soccorso, e le sue condizioni sono stabili. Il presunto aggressore è stato invece fermato dai Carabinieri. Resta, nelle strade, invece lo sgomento per la violenza divampata al culmine di una lite esplosa, per ragioni non facili da codificare, dietro la Torre Matilde e sconfinata in piazza Ragghianti. Una delle tante, troppe, che infiammano il quartiere all’imbrunire.