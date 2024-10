Lortica.it - A scuola in ospedale: otto anni di didattica e sostegno per i piccoli pazienti

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il progetto “Ain”, attivo da 8presso l’San Donato di Arezzo, permette ai bambini ricoverati di proseguire il percorso scolastico durante la degenza. Sostenuto da un team di insegnanti specializzati in stretta collaborazione con medici e infermieri, l’iniziativa aiuta ia ritrovare una parvenza di normalità, riducendo l’impatto della malattia sulla loro quotidianità. Grazie alla dedizione e sensibilità degli educatori, i bambini possono rimanere al passo con i compagni, favorendo il loro benessere fisico ed emotivo. L’attività fa parte della convenzione sscritta dalla Asl Tse con l’Istituto Comprensivo IV Novembre di Arezzo e mette a disposizione della Pediatria tre insegnanti per lamedia e una maestra prevalente per quanto riguarda laprimaria.