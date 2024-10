WWE: Torna l’Ambulance match, ad Halloween Havoc Andre Chase contro Ridge Holland (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Halloween Havoc è l’evento WWE dell’anno con più stipulazioni particolari o estreme e anche quest’anno non sarà da meno a partire dal match con in palio il titolo massimo che sarà un Devil’s Playground match. Nell’ultima puntata di NXT prima del PLE altri match e altre stipulazioni sono state aggiunte alla card definitiva, tra cui quella che potrebbe essere la resa dei conti tra Andre Chase, leader della Chase U University, e Ridge Holland che nelle ultime settimane sta mostrando tutta la sua ferocia mista a follia. “Non tutti gli uomini si possono salvare” La rivalità tra Chase e Holland va avanti da un po’, dapprima l’inglese è stato accolto a braccia aperte nella Chase U nel suo tentativo di raddrizzare la carriera ripartendo da NXT. Zonawrestling.net - WWE: Torna l’Ambulance match, ad Halloween Havoc Andre Chase contro Ridge Holland Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è l’evento WWE dell’anno con più stipulazioni particolari o estreme e anche quest’anno non sarà da meno a partire dalcon in palio il titolo massimo che sarà un Devil’s Playground. Nell’ultima puntata di NXT prima del PLE altrie altre stipulazioni sono state aggiunte alla card definitiva, tra cui quella che potrebbe essere la resa dei conti tra, leader dellaU University, eche nelle ultime settimane sta mostrando tutta la sua ferocia mista a follia. “Non tutti gli uomini si possono salvare” La rivalità trava avanti da un po’, dapprima l’inglese è stato accolto a braccia aperte nellaU nel suo tentativo di raddrizzare la carriera ripartendo da NXT.

