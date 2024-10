Spazionapoli.it - Verso Napoli-Lecce, il turnover può cambiare tutto: almeno tre ballottaggi per Conte

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Possibile rivoluzione in vista della sfida casalinga delcontro il: sorgono i primi dubbi da sciogliere per Antonio. Giorni di preparazione in casa, con il mirino puntato all’anticipo di campionato in programma sabato pomeriggio, alle ore 15. Gli azzurri, attualmente in cima alla classifica, riceveranno la visita deldi Luca Gotti, in preda a un momento di estrema difficoltà in seguito al severissimo 0-6 incassato al Via del Mare nell’ultimo turno. La formazione partenopea è chiamata ad approfittare della complicata situazione dei pugliesi, provando a mantenere il primo posto prima del terribile ciclo di big match.passerà dagli allenamenti che precederanno la gara, con Antonioche valuta le scelte e il possibile