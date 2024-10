Uomo disperso in Aspromonte trovato sano e salvo dopo un’escursione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un trentenne è stato trovato sano e salvo dopo aver trascorso diverse ore disperso in Aspromonte, vicino al Lago Costantino, nel comune di San Luca. La notizia è stata confermata dai vigili del fuoco, che sono intervenuti dopo che la madre dell’Uomo ha segnalato la sua scomparsa. La situazione si è risolta positivamente grazie a un GPS professionale in dotazione alla vittima e a un’attenta mobilitazione dei soccorsi. La mobilitazione dei soccorsi I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di ricerca nel pomeriggio, dopo che la madre del giovane ha lanciato l’allerta. La situazione è diventata critica quando, durante una telefonata, il trentenne ha riferito di essersi perso durante un’escursione. Scomparso nel fitto della montagna, ha affrontato la sfida della natura armato di solo coraggio e di un equipaggiamento adeguato. Gaeta.it - Uomo disperso in Aspromonte trovato sano e salvo dopo un’escursione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un trentenne è statoaver trascorso diverse orein, vicino al Lago Costantino, nel comune di San Luca. La notizia è stata confermata dai vigili del fuoco, che sono intervenutiche la madre dell’ha segnalato la sua scomparsa. La situazione si è risolta positivamente grazie a un GPS professionale in dotazione alla vittima e a un’attenta mobilitazione dei soccorsi. La mobilitazione dei soccorsi I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di ricerca nel pomeriggio,che la madre del giovane ha lanciato l’allerta. La situazione è diventata critica quando, durante una telefonata, il trentenne ha riferito di essersi perso durante. Scomparso nel fitto della montagna, ha affrontato la sfida della natura armato di solo coraggio e di un equipaggiamento adeguato.

