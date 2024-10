Trump | pena morte immigrati che uccidono

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In un comizio a Greensboro, nel North Carolina,l'ex presidente,candidato alle prossime presidenziali Usa, ha dichiarato che chiederà l'istituzione delladiper i migranti condannati per l'omicidio di cittadini Usa "Dobbiamo farlo. Chiederò ladiper ogni migrante che uccide un cittadino americano o un agente delle forze dell'ordine. Il Congresso approverà", ha detto. Intanto, il suo ex capo staff, generale Kelly,in un'intervista al New York Times ha definito il tycoon un fascista dittatore.