Torna a Venezia il summit per la moda sostenibile (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si svolgerà il 24 e 25 ottobre a Venezia, presso la Fondazione Giorgio Cini nell'isola di San Giorgio, la terza edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, il summit dedicato alla transizione sostenibile della filiera della moda. A organizzarlo è Sistema moda Italia, tra le principali Veneziatoday.it - Torna a Venezia il summit per la moda sostenibile Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si svolgerà il 24 e 25 ottobre a, presso la Fondazione Giorgio Cini nell'isola di San Giorgio, la terza edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, ildedicato alla transizionedella filiera della. A organizzarlo è SistemaItalia, tra le principali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna a Venezia il summit per la moda sostenibile - Il 24 e 25 ottobre, alla Fondazione Giorgio Cini, la terza edizione di Venice Sustainable Fashion Forum. Obiettivo: tracciare nuovi paradigmi nella rigenerazione del settore ... (veneziatoday.it)

Putin accoglie i leader dei Brics in nome del multipolarismo - I Paesi emergenti del Brics, come Cina e India, rappresentano il 35% del Pil mondiale e il 45% della popolazione. La Russia conta così di uscire dall'isolamento internazionale ... (rainews.it)

Il summit dei Brics a Kazan: Putin apre il «contro G7» con Xi «Noi uniti, il mondo nel caos» - In agenda Putin ha venti incontri bilaterali in meno di due giorni: si parla di«nuovo ordine mondiale» e di una rete alternativa di pagamento. Modi: «Cooperazione». In arrivo il leader Onu ... (corriere.it)