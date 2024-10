Stupore di Mattarella e sdegno di Meloni per le accuse di razzismo alle forze dell’ordine (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Silenzio di Pd e Cinquestelle che non difendono la polizia L'articolo Stupore di Mattarella e sdegno di Meloni per le accuse di razzismo alle forze dell’ordine proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Stupore di Mattarella e sdegno di Meloni per le accuse di razzismo alle forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Silenzio di Pd e Cinquestelle che non difendono la polizia L'articolodidiper lediproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Consiglio d'Europa accusa l'Italia : razzismo tra le forze dell'ordine. Lo «stupore» di Mattarella. Meloni : «Meritano rispetto - no ingiurie» - In Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di... (Ilmattino.it)

“Italia razzista” - l’accusa dell’Europa. Meloni s’infuria - stupore di Mattarella - Nel frattempo l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa denuncia nel suo ultimo rapporto che In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, ... (Thesocialpost.it)

Mattarella : stupore per le affermazioni sul razzismo della Polizia. Il Consiglio d'Europa : "In Italia politica sempre più xenofoba" - «Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, esprimendogli lo stupore per le affermazioni contenute nel rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio ... (Gazzettadelsud.it)