Sparò a una vicina durante una lite con un fucile da sub prosciolto dai giudici | Incapace di stare in giudizio

Il giudice per l'udienza preliminare di Tempio Pausiana (Sassari) ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Pasquale Serra, un 60enne di Golfo Aranci, che Sparò con un fucile subacqueo contro la vicina di casa Petronela Codreanu nel corso di una lite scoppiata per futili motivi. Pur essendo ritenuto capace di intendere e di volere durante l'aggressione, è stato dichiarato Incapace di partecipare al processo. Revocati anche gli arresti domiciliari. La donna ha riferito al Messaggero di essere terrorizzata: "Non chiudo occhio e lui è libero. E se mi dà una botta in testa?". Già prima del violento episodio, "Minacciava tutti anche i miei figli con un coltello, gli aveva gettato le bici nell'androne, noi ci eravamo comprati la casa e lui ci perseguitava", ha detto al Messaggero.

