Spara alla vicina di casa con un fucile da sub facendole perdere un occhio | prosciolto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pasquale Serra, 60enne di Golfo Aranci in provincia di Sassari, è statodal gip del tribunale di Tempio Pausania dall’accusa di tentato omicidio dopo averto con unda sub contro Petronella Codreanu, la suadi. Benché l’imputato sia stato considerato da un perito capace di intendere e di volere al momento dell’aggressione, il giudice ha decretato il non luogo a procedere poiché l’uomo è stato ritenuto incapace di affrontare e partecipare al processo in modo cosciente. Inoltre il gip ha anche disposto la revoca degli arresti domiciliari per il 60enne, che ha sempre sostenuto di essersi difeso. Rabbia, sconforto e paura: questi sono i sentimenti che albergano nel cuore della Codreanu, che in un’intervista a Il Messaggero si è detta vittima di un’ingiustizia.