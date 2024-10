Spaccata e furto in pasticceria: "Ho paura, ma non mi arrendo" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono le tre del pomeriggio. Michele, uno dei titolari del bar-pasticceria di Fontivegge che l’altra notte all’una ha subìto Spaccata e furto, appare adesso piuttosto sereno. Parla con una donna che abita lì intorno, i due si scambiano alcune opinioni e si lasciano i numeri di telefono. Poi il pasticciere saluta cordialmente un’altra persona che attraversa il tunnel che collega il parcheggio di via Canali a via Mario Angeloni. "Siamo arrivati qui sette mesi fa – racconta Michele al cronista – e devo dire che lavoriamo bene, meglio rispetto alla location precedente (a Pian di Massiano, ndr). E le confesso che è un peccato che accadano certe cose: questo è un posto vivace, pieno di gente, con qualche accorgimento e controllo in più la situazione migliorerebbe molto. Mica è tanto difficile, siamo quattro gatti a Perugia. Lanazione.it - Spaccata e furto in pasticceria: "Ho paura, ma non mi arrendo" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono le tre del pomeriggio. Michele, uno dei titolari del bar-di Fontivegge che l’altra notte all’una ha subìto, appare adesso piuttosto sereno. Parla con una donna che abita lì intorno, i due si scambiano alcune opinioni e si lasciano i numeri di telefono. Poi il pasticciere saluta cordialmente un’altra persona che attraversa il tunnel che collega il parcheggio di via Canali a via Mario Angeloni. "Siamo arrivati qui sette mesi fa – racconta Michele al cronista – e devo dire che lavoriamo bene, meglio rispetto alla location precedente (a Pian di Massiano, ndr). E le confesso che è un peccato che accadano certe cose: questo è un posto vivace, pieno di gente, con qualche accorgimento e controllo in più la situazione migliorerebbe molto. Mica è tanto difficile, siamo quattro gatti a Perugia.

