Smart City, la classifica 2024 di City Vision: Treviso nella top 10 dei capoluoghi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Veneto si conferma come Regione aperta allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, con ottimi risultati nella classifica dei comuni più Smart. Su oltre 7000 comuni, Arquà Petrarca (PD) e Soverzene (BL) rientrano nei primi dieci, occupando il settimo e l'ottavo posto. E due grandi città venete

Nove immobili nel progetto ’Smart city’ - A essere privilegiate, nella scelta degli immobili, sono le scuole. 000 euro - saranno finanziati dai Comuni dell’Unione. Gadoni’ di Sant’Agata sul Santerno. L’elenco degli immobili include la scuola secondaria di 1°grado Oriani di Alfonsine, il palazzetto dello sport di Bagnacavallo, la palestra comunale di Bagnara di Romagna, la scuola secondaria 1° grado F. (Ilrestodelcarlino.it)

Alta formazione - al via i corsi per super tecnici di smart city - 800 ore complessive, organizzati in 4 semestri – cofinanziati dai Fondi Pnrr e dal Pr Fse 2021-2027 della Regione Toscana. Sono ancora aperti, fino alla data del 15 ottobre, i termini per iscriversi ai percorsi della Fondazione ITS Academy Energia e Ambiente, inviando la propria candidatura. Sono i due percorsi ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma che la Fondazione Its ... (Lanazione.it)

Eletto il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Bergamo Smart City & Community - . Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Bergamo l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Bergamo Smart City & Community, che ha eletto i membri del nuovo Consiglio Direttivo in carica per i prossimi 3 esercizi. Crediamo che grazie alla collaborazione tra pubblico, privato e cittadini, riusciremo a costruire una Bergamo davvero innovativa e all’avanguardia”. (Bergamonews.it)