Corrieretoscano.it - Si ricompone la giunta di Campi Bisenzio dopo le dimissioni degli assessori M5S

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– SilaTagliaferri alein quota Cinque Stelle Giulia Della Giovampaola e Davide Baldazzi. Il sindaco ha affidato le deleghe ad Andrea Cavaciocchi e Carla Bonora. “Intendiamo proseguire il nostro impegno per affrontare le sfide del futuro – dichiara il sindaco Andrea Tagliaferri – L’esperienza e la dedizione di Cavaciocchi e Bonora saranno fondamentali per portare avanti i progetti che abbiamo in cantiere per la nostra comunità.