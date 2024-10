Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato entrano nella Casa del Gran Hermano e lei confessa: “Non ho un fidanzato, nessuno mi vuole!” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel corso della nona puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono usciti dalla Casa e preso un aereo per Madrid. Il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato ai due concorrenti che saranno ospiti, fino al prossimo lunedì, nella Casa del Gran Hermano, versione spagnola del reality show. Mediaset ha infatti avviato una un “esperimento” tra i format italiano e spagnolo del Grande Fratello, trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Telecinco, che prevede uno “scambio” di concorrenti. Nel corso della puntata del Gran Hermano andata in onda il 20 ottobre il conduttore Ion Aramendi aveva annunciato che la concorrente Maica Benedicto sarebbe volata in Italia per partecipare al Grande Fratello. Così lo scorso lunedì la modella spagnola di 25 anni ha varcato la Porta Rossa per trascorrere una settimana nella Casa più spiata d’Italia. Isaechia.it - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato entrano nella Casa del Gran Hermano e lei confessa: “Non ho un fidanzato, nessuno mi vuole!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel corso della nona puntata delde Fratello,sono usciti dallae preso un aereo per Madrid. Il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato ai due concorrenti che saranno ospiti, fino al prossimo lunedì,del, versione spagnola del reality show. Mediaset ha infatti avviato una un “esperimento” tra i format italiano e spagnolo delde Fratello, trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Telecinco, che prevede uno “scambio” di concorrenti. Nel corso della puntata delandata in onda il 20 ottobre il conduttore Ion Aramendi aveva annunciato che la concorrente Maica Benedicto sarebbe volata in Italia per partecipare alde Fratello. Così lo scorso lunedì la modella spagnola di 25 anni ha varcato la Porta Rossa per trascorrere una settimanapiù spiata d’Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Alessandro Zarino rivela la verità su Shaila Gatta : “Ecco come mi ha lasciato” - poi commenta il suo atteggiamento al Grande Fratello - Grande Fratello: Alessandro Zarino rivela dettagli scioccanti sulla sua storia con Shaila Gatta. L'articolo Alessandro Zarino rivela la verità su Shaila Gatta: “Ecco come mi ha lasciato”, poi commenta il suo atteggiamento al Grande Fratello ... (Blogtivvu.com)

“Chi ho scelto tra Lorenzo e Javier” - Shaila Gatta non può mentire : sacco vuotato - la decisione – VIDEO - Appena entrata nella casa del Gran Hermano, Shaila Gatta ha già catturato l’attenzione con confessioni personali e legami complicati. Dopo un vivace momento in cucina con Lorenzo, la ballerina si è confidata con una gieffina per aprirsi su un tema ... (Blogtivvu.com)

Grande fratello - Shaila Gatta una “gatta-morta”? Parla l’ex gieffina storica - Marina La Rosa - In vista del suo debutto tra i dieci concorrenti in corsa a La Talpa, Marina La Rosa parla da ex Grande fratello anche di Shaila Gatta. L’occasione che l’ex gieffina ha per tornare a raccontarsi, menzionando anche l’attuale protagonista nel gioco ... (Webmagazine24.it)