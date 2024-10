Sanità, Patriarca (FI): “Approccio a malattie mentali non sia solo medico, superare lo stigma” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 'Benessere psicofisico sempre più importante perché gli anni del Covid hanno lasciato ferite enormi sotto questo profilo' "Lo spettacolo messo in scena dalla compagnia stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilità mentali, ci ha permesso di capire ancora di più che l'Approccio alle malattie mentali non è soltanto medico ma bisogna anche riuscire Sbircialanotizia.it - Sanità, Patriarca (FI): “Approccio a malattie mentali non sia solo medico, superare lo stigma” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 'Benessere psicofisico sempre più importante perché gli anni del Covid hanno lasciato ferite enormi sotto questo profilo' "Lo spettacolo messo in scena dalla compagnia stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilità, ci ha permesso di capire ancora di più che l'allenon è soltantoma bisogna anche riuscire

Sanità - Girelli (Pd) : "E' giunta l'ora di superare lo stigma per le malattie mentali" - 'Sconfiggere il pregiudizio sociale e intercettare la persona con disturbo mentale il prima possibile. Un aiuto dallo psicologo di base, non solo a scuola' Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "La politica deve avere piena comprensione della ... (Ilgiornaleditalia.it)