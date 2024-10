Sanità, Niolu (Tor Vergata): "Con teatro-terapia gli artisti sfruttano meglio loro abilità" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Il valore del corso di teatro Integrato dell'Emozione, nato dalla comunione fra Università Tor Vergata, Miur e teatro Patologico è quello di offrire una possibilità agli artisti, che sono insieme come compagnia da tanti anni, di avere un'integrazione anche con l'università in modo da avere una formazione, un apprendimento maggiore nel campo della teatro-terapia e quindi poter sfruttare meglio le loro abilità". Lo ha detto Cinzia Niolu, direttore Uoc Policlinico di Tor Vergata in occasione dello spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del teatro Patologico, questa sera al Parioli Costanzo di Roma. Liberoquotidiano.it - Sanità, Niolu (Tor Vergata): "Con teatro-terapia gli artisti sfruttano meglio loro abilità" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Il valore del corso diIntegrato dell'Emozione, nato dalla comunione fra Università Tor, Miur ePatologico è quello di offrire una possibilità agli, che sono insieme come compagnia da tanti anni, di avere un'integrazione anche con l'università in modo da avere una formazione, un apprendimento maggiore nel campo dellae quindi poter sfruttarele". Lo ha detto Cinzia, direttore Uoc Policlinico di Torin occasione dello spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile delPatologico, questa sera al Parioli Costanzo di Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La fortuna con la f maiuscola" - A Cinema Nuovo di Vergato va in scena la rappresentazione teatrale della ... compagnia teatrale "Gli Arrangiati", nota per il suo impegno nella promozione del teatro amatoriale e per il coinvolgimento ... (bolognatoday.it)

Catania, minori a rischio: firmato protocollo per la “Scuola sociale di Teatro” - Alla presenza della prefetta di Catania Maria Carmela Librizzi si è riunito nei giorni scorsi l’Osservatorio Metropolitano per la prevenzione dei fenomeni di devianza minorile. All’incontro, che si è ... (blogsicilia.it)

Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla inaugura la stagione 2024-2025 con Amore e Arte - Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Sabato sera, il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla ha dato il via alla sua nuova stagione teatr ... (mondopalermo.it)