Rinnovo Kvara svelata la mossa di De Laurentiis | le ultime

Il Napoli giocherà sabato prossimo contro il Lecce, ma prima bisogna registrare delle grosse novità che riguardano Kvaratskhelia. Dopo aver battuto il Como di Cesc Fabregas, il Napoli ha sconfitto anche l'Empoli. Tuttavia, al netto dei due successi, i partenopei hanno sofferto in entrambe le partite, soprattutto nel corso della prima frazione di gara. Questo è sicuramente un campanello d'allarme per Antonio Conte. Lo stesso tecnico pugliese, di fatto, ha ribadito di quanto debba migliorare ancora la sua squadra. Il Napoli, archiviato il match con l'Empoli, dovrà affrontare sabato allo Stadio Diego Armando Maradona il Lecce di Luca Gotti, ma prima ci sono delle novità importanti che riguardano la trattativa per il Rinnovo di Kvaratskhelia.

