Ragazza schiavizzata e costretta a prostituirsi per 8 anni: condannati fratello e sorella di Crema (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Crema (Cremona) – Condanna a sette anni e tre mesi a testa, per fratello e sorella nigeriani che hanno costretto una Ragazza di 19 anni loro conterranea a prostituirsi per pagare un inesistente debito. Questa la sentenza emessa martedì dal tribunale di Cremona, al termine di un processo che ha visto quattro udienze prima di arrivare alla conclusione. La diciannovenne era stata fatta arrivare in Italia otto anni fa, sbarcata a Lampedusa con il miraggio di un lavoro come baby sitter. I due fratelli, Paul, 35 anni lui, di professione magazziniere ed Edith 37 anni lei, che fa le pulizie, avevano convinto la famiglia delle Ragazza nigeriana ad affidarla alle loro cure. C’era un lavoro sicuro in Italia ed era un’occasione per affrancarsi e portare a casa dei soldi anche per la famiglia. Una volta a Crema, l’avevano ospitata in casa loro. E qui, lo scenario era mutato radicalmente. Ilgiorno.it - Ragazza schiavizzata e costretta a prostituirsi per 8 anni: condannati fratello e sorella di Crema Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Cremona) – Condanna a settee tre mesi a testa, pernigeriani che hanno costretto unadi 19loro conterranea aper pagare un inesistente debito. Questa la sentenza emessa martedì dal tribunale di Cremona, al termine di un processo che ha visto quattro udienze prima di arrivare alla conclusione. La diciannovenne era stata fatta arrivare in Italia ottofa, sbarcata a Lampedusa con il miraggio di un lavoro come baby sitter. I due fratelli, Paul, 35lui, di professione magazziniere ed Edith 37lei, che fa le pulizie, avevano convinto la famiglia dellenigeriana ad affidarla alle loro cure. C’era un lavoro sicuro in Italia ed era un’occasione per affrancarsi e portare a casa dei soldi anche per la famiglia. Una volta a, l’avevano ospitata in casa loro. E qui, lo scenario era mutato radicalmente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incubo tra le mura di casa - deruba e picchia la madre : ragazza di soli 17 anni arrestata - È stato invece soltanto ammonito dal Questore di Sondrio in seguito a ripetute situazioni di conflittualità e liti che hanno portato all’intervento delle Forze dell’Ordine un giovane di 26 anni, residente in provincia, responsabile di atti di violenza domestica nei confronti dei nonni con i quali vive. (Ilgiorno.it)

L’intervista di Walter Veltroni a una ragazza di 13 anni : “Il cellulare? Lo uso troppo - quando studio lo devo mettere in un’altra stanza altrimenti non riesco a non guardarlo” - . L'articolo L’intervista di Walter Veltroni a una ragazza di 13 anni: “Il cellulare? Lo uso troppo, quando studio lo devo mettere in un’altra stanza altrimenti non riesco a non guardarlo” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. In un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera, Walter Veltroni ha avuto l'opportunità di dialogare con un'adolescente di tredici anni, esplorando le ... (Orizzontescuola.it)

Palermo - esplode la sigaretta elettronica mentre sta fumando : ragazza di 20 anni in ospedale - La vittima è una ventenne polacca che si trovava in città per turismo insieme al fidanzato. A lanciare l’allarme sono stati i titolari di un vicino ristorante che hanno udito un forte boato, descritto come simile a quello di un petardo. Il fatto è avvenuto ieri, domenica 20 ottobre, su una panchina in piazza Olivella, nel centro storico del capoluogo palermitano. (Tpi.it)