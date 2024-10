Oasport.it - Quando gioca Sinner a Parigi-Bercy? Le ipotesi del debutto e le date turno per turno

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Janniktornerà in campo la prossima settimana nel Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sul veloce indoor di, in Francia: il tabellone principale di singolare maschile sarà a 56tori, e quindi l’azzurro avrà diritto ad un bye al primo, così come gli altri tennisti inseriti tra le prime 8 teste di serie. L’italiano, dunque esordirà direttamente al secondo(sedicesimi), nel quale, infatti, entreranno in gioco i primi 8 tennisti del seeding: i primi incontri si disputeranno martedì 29, mentre gli altri si giocheranno mercoledì 30. Giovedì 31 ottobre, invece, andranno in scena tutti gli ottavi di finale. A novembre si affronterà poi unal giorno: venerdì 1 si giocheranno tutti i quarti di finale, poi sabato 2 sarà la volta delle semifinali, infine la finale avrà luogo domenica 3 alle ore 15.00.