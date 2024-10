Pino cede in Viale Carducci: "Già inclinato: è da abbattere" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli alberi ad alto fusto che cedono lungo le strade sono un serio pericoloso per l’incolumità delle persone. E’ il caso del crollo avvenuto ieri mattina in Viale Carducci dove un grosso Pino ha ceduto ‘appoggiandosi’ sulle mura malatestiane. Nell’immediato i tecnici comunali sono intervenuti per limitare i disagi causati dal cedimento dell’albero e per rimuovere lo stesso dal tratto stradale di via Mura Valzania. Sono in corso inoltre le opportune verifiche riguardanti eventuali danni. Come riferisce l’ufficio comunale del Verde pubblico, l’esemplare arboreo era costantemente monitorato dalla società Agri2000, che si occupa del monitoraggio degli alberi presenti su tutto il territorio comunale (1223 sono i pini censiti attualmente), grazie all’impiego di uno strumento specifico, l’inclinometro, applicato al fine di verificarne tenuta e stabilità. Ilrestodelcarlino.it - Pino cede in Viale Carducci: "Già inclinato: è da abbattere" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli alberi ad alto fusto che cedono lungo le strade sono un serio pericoloso per l’incolumità delle persone. E’ il caso del crollo avvenuto ieri mattina indove un grossoha ceduto ‘appoggiandosi’ sulle mura malatestiane. Nell’immediato i tecnici comunali sono intervenuti per limitare i disagi causati dal cedimento dell’albero e per rimuovere lo stesso dal tratto stradale di via Mura Valzania. Sono in corso inoltre le opportune verifiche riguardanti eventuali danni. Come riferisce l’ufficio comunale del Verde pubblico, l’esemplare arboreo era costantemente monitorato dalla società Agri2000, che si occupa del monitoraggio degli alberi presenti su tutto il territorio comunale (1223 sono i pini censiti attualmente), grazie all’impiego di uno strumento specifico, l’inclinometro, applicato al fine di verificarne tenuta e stabilità.

