Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO YOUNG BOYS-INTER 0-1: Thuram ancora decisivo, serataccia Arnautovic

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Voti, top e flop della sfida di Champions League traandata in scena al Wankdorf di Berna Marcusdecide(LaPresse) – calciomercato.itTOP Von Ballmoos 8 – Attento, copre benissimo la porta. Nel primo tempo salva su Bisseck, nel secondo respinge il tiro didal dischetto. TOP Hadjam 7 – Sgraziato, ma il più pericoloso degli svizzeri per almeno tutto il primo tempo con giocate sempre intelligenti e concrete. Mezzo voto in meno per il fallo da rigore su Dumfries. Oliver lo ‘grazia’ non rifilandogli il secondo giallo. FLOP Ganvoula 5,5 – Manca della cattiveria necessaria per punire la difesaista. / Dall’86 Itten s.v. FLOP Benito 5 – Il capitano crolla nel recupero,in negativo per loBlum 6,5 / Dall’86’ Athekame s.v.