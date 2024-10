Omicidio Nova Milanese, quella convivenza difficile di 3 famiglie: “Spesso liti e grida, ma non pensavamo si arrivasse a uccidere” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nova Milanese (Monza Brianza) – Alle 17.30 l’ingresso della via Ferdinando Magellano era già stato chiuso dai carabinieri di Nova Milanese. La via è nel rione Grugnotorto al civico 6, c’è una casa su tre piani beige con infissi rossi. E ci vivono la mamma anziana e le tre figlie con le rispettive famiglie: loro sono i Chinnici. Tre famiglie e l’abitazione della nonna. E’ qui che Giovanna Chinnici, 63 anni, è stata accoltellata a morte dal cognato, Giuseppe Caputo, 62 anni, durante la lite per il parcheggio auto negli spazi comuni, dopo che l’uomo aveva minacciato la nipote, figlia di Giovanna. Una zona tranquilla. Infatti, nella via ci sono poche case e uscendo c’è un parco.”Io li conoscevo di vista, parlavo con la madre anziana - spiega una signora -. Quello che si sa è che erano abbastanza litigiosi. Ilgiorno.it - Omicidio Nova Milanese, quella convivenza difficile di 3 famiglie: “Spesso liti e grida, ma non pensavamo si arrivasse a uccidere” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Monza Brianza) – Alle 17.30 l’ingresso della via Ferdinando Magellano era già stato chiuso dai carabinieri di. La via è nel rione Grugnotorto al civico 6, c’è una casa su tre piani beige con infissi rossi. E ci vivono la mamma anziana e le tre figlie con le rispettive: loro sono i Chinnici. Tree l’abitazione della nonna. E’ qui che Giovanna Chinnici, 63 anni, è stata accoltellata a morte dal cognato, Giuseppe Caputo, 62 anni, durante la lite per il parcheggio auto negli spazi comuni, dopo che l’uomo aveva minacciato la nipote, figlia di Giovanna. Una zona tranquilla. Infatti, nella via ci sono poche case e uscendo c’è un parco.”Io li conoscevo di vista, parlavo con la madre anziana - spiega una signora -. Quello che si sa è che erano abbastanzagiosi.

