Omicidio di Garzeno, il 17enne sospettato resta in silenzio davanti al giudice

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ragazzo fermato con l’accusa di avere ucciso Candido Montini a, piccolo paesino nel Comasco, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo che si è svolto nel carcere minorile “Beccaria” di Milano. L’indagato era assistito dall'avvocato Valentina Sgroi. 22-10-2024 COMOMONTINI NELLA FRAZIONE DI CATASCO LA CASA DI CANDIDO MONTINI DOVE E’ STATO RITROVATO CADAVERE ANSA/FABRIZIO CUSA Il movente Il movente, a quanto si apprende in ambienti investigativi, non è ancora chiaro e si cercano possibili riscontri a una “voce” girata nel piccolo borgo dell’alto lago sul fatto che il minore stesse cercando di “far girare” dei soldi falsi.