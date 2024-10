Omicidio di Candido, il 17enne incastrato dal Dna trovato sul coltello: i genitori avevano autorizzato il prelievo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Garzeno (Como) – Una sola traccia ematica rimasta sull’impugnatura del coltello da cucina utilizzato per uccidere Candido Montini il 24 settembre. Arma abbandonata poco distante dall’abitazione di Catasco di Garzeno, ma per i Ris ancora utile a estrarre il dna che ora la lega al diciassettenne portato al minorile Beccaria, fortemente indiziato di essere l’autore di quel delitto. A radicare i sospetti è stato l’esito positivo giunto domenica notte, al termine del raffronto con il tampone effettuato a tutta la famiglia una settimana fa, quando gli stessi genitori avevano autorizzato anche il prelievo per il figlio minorenne. Ilgiorno.it - Omicidio di Candido, il 17enne incastrato dal Dna trovato sul coltello: i genitori avevano autorizzato il prelievo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Garzeno (Como) – Una sola traccia ematica rimasta sull’impugnatura delda cucina utilizzato per uccidereMontini il 24 settembre. Arma abbandonata poco distante dall’abitazione di Catasco di Garzeno, ma per i Ris ancora utile a estrarre il dna che ora la lega al diciassettenne portato al minorile Beccaria, fortemente indiziato di essere l’autore di quel delitto. A radicare i sospetti è stato l’esito positivo giunto domenica notte, al termine del raffronto con il tampone effettuato a tutta la famiglia una settimana fa, quando gli stessianche ilper il figlio minorenne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Garzeno, musica trap e amicizie pericolose: chi è il 17enne accusato dell’omicidio di Candido Montini - La nonna difende il nipote: “Non è stato lui, quel giorno era a scuola guida”. Il ragazzo è stato trasferito al Beccaria di Milano, domani l’udienza di convalida ... (ilgiorno.it)

Omicidio di Garzeno, 300 euro di soldi falsi dietro al delitto di Candido Montini: “Un trauma per il paese” - Le voci degli abitanti dopo il fermo di un 17enne del posto: così la raccolta a tappeto di dna ha portato a lui ... (milano.repubblica.it)

Candido Montini, il minorenne fermato per omicidio nega tutto - Il coltello, presumibilmente usato per uccidere Montini ... La dinamica del delitto e gli ultimi momenti di Montini L’esatta dinamica dell'omicidio di Candido Montini non è ancora completamente chiara ... (41esimoparallelo.it)