NBA 2024/2025, LeBron e Bronny James nella storia: padre e figlio in campo insieme (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I Los Angeles Lakers vincono il match d'esordio in regular season NBA per la prima volta dal 2016 e celebrano anche LeBron e Bronny James. Il campione di Akron e il rookie da USC sono diventati nella notte i primi padre e figlio a giocare insieme nella lega. Poco più di un paio di minuti in campo nel corso del secondo quarto per Bronny, che ha chiuso con 0/2 al tiro e 0 punti la sua prima partita in NBA. "Sei pronto? Vedi l'intensità, vero? Gioca senza pensieri, però", ha detto il padre al figlio in panchina prima della partita, uno scambio ripreso dalle telecamere e dai microfoni di TNT, "non preoccuparti degli errori. Vai lì fuori e impegnati".

