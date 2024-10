Lanazione.it - Museo Zeffirelli, Maria Callas torna a cantare

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A pochi mesi dall’inaugurazione della sala 8 in cui è accolta la nuova Sala immersiva multimediale, la Fondazionecompie un ulteriore passo verso la digitalizzazione e verso il coinvolgimento dei visitatori. Le pareti della sala 2, dedicata a, sono infatti animate dalla proiezione di foto di scena, foto di backstage e bozzetti realizzati da Francoin occasione della collaborazione col grande soprano. In particolare sono stati inseriti nell’animazione immersiva della sala (della durata di circa 10 minuti) i quattro tra i lavori più significativi che il maestro realizzò al fianco di: il Turco in Italia alla Scala nel 1955, la Traviata di Dallas del 1958, la Tosca del 1964 al Covent Garden e la Norma del 1964 all’Opera di Parigi.