Milano Vigili del Fuoco recuperano capriolo dalle acque del Naviglio

Milano (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco del Comando di Milano hanno recuperato stamane un capriolo maschio che si era imbattuto e avventurato nelle acque milanesi dell'Alzaia Naviglio Grande all'altezza del Circolo Canottieri. L'intervento non è stato semplice poiché il cervide si era incuneato involontariamente in un anfratto del Naviglio, circostanza che ne aveva interrotto la corsa. Con una apposita sedazione il capriolo è stato con cura recuperato dai Vigili del Fuoco, ricollocato nell'Oasi di Vanzago ed affidato alle cure degli esperti dell'area protetta.(ITALPRESS). trl/gsl Video: Vigili del Fuoco Milano

