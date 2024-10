Milano, abusi sessuali su un’ex alunna della scuola di musica ‘Claudio Abbado’: prof rinviato a giudizio assieme a un allievo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – Gli abusi sessuali denunciati da una ex studentessa della Civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano sarebbero avvenuti l’anno scorso, al termine di una cena in un appartamento milanese. Per l’episodio ieri sono stati rinviati a giudizio dal gup Anna Magelli, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, un docente della scuola, affermato musicista, e un altro uomo, presente quella sera, che all’epoca frequentava l’istituto e ora vive all’estero. Dovranno affrontare un processo, che si aprirà il prossimo 22 gennaio davanti al Tribunale di Milano secondo la procedura d’urgenza prevista dal Codice rosso che punta a una definizione rapida dei procedimenti con al centro reati a sfondo sessuale. Ilgiorno.it - Milano, abusi sessuali su un’ex alunna della scuola di musica ‘Claudio Abbado’: prof rinviato a giudizio assieme a un allievo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Glidenunciati da una ex studentessaCivicadiClaudio Abbado disarebbero avvenuti l’anno scorso, al termine di una cena in un appartamento milanese. Per l’episodio ieri sono stati rinviati adal gup Anna Magelli, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, un docente, affermato musicista, e un altro uomo, presente quella sera, che all’epoca frequentava l’istituto e ora vive all’estero. Dovranno affrontare un processo, che si aprirà il prossimo 22 gennaio davanti al Tribunale disecondo la procedura d’urgenza prevista dal Codice rosso che punta a una definizione rapida dei procedimenti con al centro reati a sfondo sessuale.

