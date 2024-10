Milan | spranghe e coltelli nei pullman a Firenze daspo per cento ultras

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Piovonotra glidel. Dopo la scoperta della Digos lo scorso 6 ottobre, l’arsenale composto da, sfollagente telescopici e, nascosto neideglirossoneri nel corso della sfida contro la Fiorentina, scattano i provvedimenti. Sono 100 quelli che sono in arrivo firmati da Maurizio Auriemma, questore di, che “sta ultimando, in questi giorni, l’emissione dinei confronti degliritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica” durante le manifestazioni sportive. Dei, 77 sono già in corso di notifica. Prevedono il divieto di accesso allo stadio per una durata che va da uno a quindici anni. Gli ultimi ventitré, in fase di elaborazione, sarebbero “tutti già noti alle forze di polizia per precedenti violazioni della stessa natura e con a carico analoghi provvedimenti”.