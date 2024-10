Meloni patto Italia-Albania funzionerà

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 20.15 "Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli, ma li supererà: il protocollo". Lo ha detto la premier Giorgiaalla celebrazione per gli 80 anni del quotidiano "Il Tempo". "Non consentirò che una soluzione che abbiamo individuato nel pieno rispetto del dirittono ed europeo venga smontato perché c'è una parte della politica che non è d'accordo", aggiunge la. "Sono determinata ad andare avanti. Ho preso un impegno con glini".