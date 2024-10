Maxi sequestro a Verano. Discarica nella vecchia corte. Si rischia una multa salata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La vecchia corte di via Cavour è sotto sequestro, dopo tante segnalazioni di polizia locale, provinciale e del sindaco Samuele Consonni. Anche i residenti da troppo segnalano la Discarica a cielo aperto. Quindi gli agenti della polizia locale hanno proceduto a minuziosi controlli e tra il disgusto e lo sbalordimento la situazione si è rivelata peggio del previsto: frigoriferi, lavatrici, bombole del gas, materiale edile e tanti altri cumuli di rifiuti, come detriti, metalli ferrosi, rifiuti speciali. Dopo il sopralluogo, il comandante Ciro Scognamiglio ha proceduto con i colleghi della polizia provinciale al sequestro dell’intera area. Il proprietario dovrà rispondere penalmente della questione e rischia una sanzione fino a 26.000 euro. Sono in corso le indagini per arrivare a coloro che fisicamente hanno utilizzato la vecchia corte come Discarica. Ilgiorno.it - Maxi sequestro a Verano. Discarica nella vecchia corte. Si rischia una multa salata Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladi via Cavour è sotto, dopo tante segnalazioni di polizia locale, provinciale e del sindaco Samuele Consonni. Anche i residenti da troppo segnalano laa cielo aperto. Quindi gli agenti della polizia locale hanno proceduto a minuziosi controlli e tra il disgusto e lo sbalordimento la situazione si è rivelata peggio del previsto: frigoriferi, lavatrici, bombole del gas, materiale edile e tanti altri cumuli di rifiuti, come detriti, metalli ferrosi, rifiuti speciali. Dopo il sopralluogo, il comandante Ciro Scognamiglio ha proceduto con i colleghi della polizia provinciale aldell’intera area. Il proprietario dovrà rispondere penalmente della questione euna sanzione fino a 26.000 euro. Sono in corso le indagini per arrivare a coloro che fisicamente hanno utilizzato lacome

