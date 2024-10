Matrimonio a Prima Vista 13: ecco cosa succederà nel settimo episodio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) © US Warner Bros. DiscoveryLe tre coppie della tredicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista sono ormai arrivate “A un passo dalla scelta“. E’ questo infatti il titolo del settimo episodio del docureality, in onda su Real Time, in Prima serata, mercoledì 30 ottobre 2024. Scopriamo quindi che cosa accadrà ai sei protagonisti grazie alle nostre anticipazioni (l’episodio è già disponibile su Discovery+). Anticipazioni settimo episodio di Matrimonio a Prima Vista 13 Erik, Valentina e il problema della distanza Prima della decisione finale, Valentina Pangallozzi decide di trascorrere qualche giorno a casa del marito Erik Ilardo, dove ha modo di conoscere meglio anche la suocera. Quest’ultima la accoglie con tutti gli onori del caso e le regala un gioiello simbolo del Matrimonio di Pescara, città dove vive da sempre il consorte. Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 13: ecco cosa succederà nel settimo episodio Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) © US Warner Bros. DiscoveryLe tre coppie della tredicesima edizione disono ormai arrivate “A un passo dalla scelta“. E’ questo infatti il titolo deldel docureality, in onda su Real Time, inserata, mercoledì 30 ottobre 2024. Scopriamo quindi cheaccadrà ai sei protagonisti grazie alle nostre anticipazioni (l’è già disponibile su Discovery+). Anticipazionidi13 Erik, Valentina e il problema della distanzadella decisione finale, Valentina Pangallozzi decide di trascorrere qualche giorno a casa del marito Erik Ilardo, dove ha modo di conoscere meglio anche la suocera. Quest’ultima la accoglie con tutti gli onori del caso e le regala un gioiello simbolo deldi Pescara, città dove vive da sempre il consorte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matrimonio a prima vista, la puntata del 23 ottobre: le tre coppie si incontrano - Matrimonio a prima vista 23 ottobre. Nella puntata odierna, i protagonisti si incontrano e fra le spose scatta subito una certa antipatia. (maridacaterini.it)

Matrimonio, il tema da scegliere per celebrare le nozze in modo originale - 6 idee tema per il matrimonio originali e creative per una cerimonia da favola! Ecco quali sono le idee da cui prendere ispirazione. (pourfemme.it)

Il Papa, quando i genitori si separano i figli soffrono - Il Papa, nella catechesi nell'udienza generale, ha messo in evidenza l'importanza dell'unità tra gli sposi, unità nello Spirito Santo. "I figli soffrono la separazione o la mancanza d'amore dei genito ... (ansa.it)