Mascara Incurvante vs Mascara Volumizzante | Qual’è la differenza e quale scegliere

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel nostro make-up non può mancare uno step essenziale per avere uno sguardo intenso. Stiamo ovviamente parlando del, un prodotto che può cambiare completamente i nostri occhi. Esistono tantissime tipologie diverse di, da utilizzare a seconda delle nostre ciglia e del look vogliamo ottenere. Vediamo allora latra ile il. L’importanza delnel nostro make-up Ilè un prodotto essenziale per completare il nostro make-up. Grazie a questo prodotto, infatti, riusciremo a disciplinare le nostre ciglia (che spesso sono disordinate), pettinarle una ad una, incurvarle come vogliamo e anche allungarle. Ilpuò letteralmente fare lae rendere lo sguardo più aperto e intenso.Può capitare di non avere le ciglia perfettamente incurvate nel senso giusto.