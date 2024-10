Quifinanza.it - Manovra 2025, c’è il bonus nuove nascite da 1000 euro: come ottenerlo e i requisiti

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una delle misure bandiera dellaè senza dubbio quella legata al cosiddettoda. L’intervento, cosìdicono dal governo, è stato pensato per “incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno”, con i beneficiari che corrispondono a coloro che, a partire dal primo gennaio, avranno un figlio o lo adatteranno. L’intera misura ha un costo stimato per le Casse dello Stato pari a 330 milioni diper ile a 360 milioni per il 2026.funziona Ilsi sostanzia in un incentivo alla natalità una tantum pari ache verrà erogato dallo Stato nel mese successivo a quello di nascita o adozione di un figlio. Questo contributo non andrà ad aumentare il reddito complessivo dei beneficiari che, tuttavia, perdovranno essere in possesso di alcuni