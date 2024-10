Maltempo in Calabria, la giunta regionale chiede lo stato d'emergenza (Di mercoledì 23 ottobre 2024) a giunta della Regione Calabria, nel corso di una riunione d'urgenza convocata subito dopo la seduta del Consiglio regionale, ha deliberato, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, la richiesta al governo centrale della dichiarazione dello stato di emergenza "per gli eccezionali avversi Reggiotoday.it - Maltempo in Calabria, la giunta regionale chiede lo stato d'emergenza Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) adella Regione, nel corso di una riunione d'urgenza convocata subito dopo la seduta del Consiglio, ha deliberato, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, la richiesta al governo centrale della dichiarazione dellodi"per gli eccezionali avversi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regione Calabria - ok dalla giunta a provvedimenti in materia di regolarità amministrativa - La giunta della Regione Calabria, nella seduta di ieri, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, anno 2025, come previsto dalla legge regionale n. ... (Reggiotoday.it)

Chiesti due anni per il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Filippo Maria Pietropaolo (FdI) - C’è il caso di una moneta proveniente da un sito archeologico alla base della richiesta di pena della Procura di Crotone per il vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Filippo Maria Pietropaolo, esponente di FdI. Il pm ha chiesto due ... (Ilfattoquotidiano.it)

Giunta regionale Calabria - firmato il Contratto integrativo decentrato del personale - Nella giornata di venerdì 27 settembre l’Amministrazione regionale e le parti sindacali hanno sottoscritto il “ Contratto Integrativo Decentrato del Personale della Comparto della Giunta Regionale - Criteri di Riparto delle Risorse anno 2024”. La ... (Gazzettadelsud.it)