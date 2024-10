Inter-news.it - LIVE Young Boys-Inter Primavera 0-0: inizia la partita

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è lavalida per la terza giornata di UEFA Youth League. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14, si gioca allo Sportpark Wyler di Berna.(ore 14) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 14LA13.57 Le squadre entrano in campo. Sta per cominciare la terza giornata di UEFA Youth League per i nerazzurri. 13.54 L’scenderà in campo con la divisa da trasferta bianca. In assenza di Berenbruch e Aidoo, convocati in Prima Squadra, ci saranno Della Mora e Venturini. La sorpresa è anche Zarate Hidalgo dal primo minuto. 13.36 Latrainizierà tra poco meno di mezz’ora, intanto ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.