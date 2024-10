Calciomercato.it - L’Inter soffre ma la vince nel finale: decide il sigillo di Thuram

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da pochi istanti si è chiusa la sfida di Champions League tra Young Boys ed Inter allo Stadion Wankdorf Sia pur non fornendo una prestazione scintillante,batte lo Young Boys grazie alla zampata neldi Marcus, che al minuto 89 capitalizza un traversone al bacio di Dimarco deviando di tibia il pallone che alla finel’incontro. Gli uomini di Inzaghi, però, hanno faticato più del previsto per risolvere la pratica Inter (LaPresse) – Calciomercato.itPrimo tempo piuttosto compassato per i nerazzurri. La scelta di Inzaghi di lasciare in panchina diversi big mette gli ospiti nelle condizioni di aspettare le mosse dell’avversario che, quando può, non lesina manovre offensive. Come quando Hadjam scalda subito i guantoni di Sommer con una conclusione dalla medio-lunga distanza. Preludio alla doppia occasione del 22? e del 28? griffata sempre dai gialloneri.