Movieplayer.it - Liam Neeson pensa al suo ritiro dai film action: "A un certo punto bisogna fermarsi"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'attore, in una recente intervista, ha parlato della possibilità di porre fine a un capitolo importante della sua carriera.ha svelato che stando al suodal mondo dello spettacolo, pur essendo ancora impegnato in numerosi progetti. L'attore è famoso inoltre per i progettie per preferire non fare uso di controfigure, situazione che però sta iniziando a diventare molto complicata. Gli impegni dineiIntervistato da People,ha sottolineato: "Ho 72 anni,a un". A sostituirlo nelle sequenze più difficili e che richiedono un impegno particolarmente eccessivo daldi vista fisico, è Mark Vanselow. L'attore ha spiegato: "Non puoi ingannare gli spettatori. Non voglio