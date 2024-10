Le serie tv da non perdere a novembre 2024 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’autunno è sempre una stagione ricca di nuove uscite televisive, e novembre 2024 non fa eccezione. Tra ritorni attesissimi e produzioni originali, le piattaforme di streaming ci regalano titoli imperdibili da poterci godere comodamente sul divano. Dall’azione, alle storie familiari, passando per l’horror e la fantascienza, ecco le serie TV che, secondo noi, non possono mancare nella tua lista di novembre. Le serie tv imperdibili a novembre 2024 “Citadel: Honey Bunny”, 7 novembre Se vi piacciono le storie di spionaggio e vi siete affezionati al personaggio di Matilda De Angelis in Citadel: Diana, non potete perdervi Citadel: Honey Bunny. Uno spin-off ambientato negli anni ’90 in India che regala un nuovo capitolo all’universo Citadel. Dilei.it - Le serie tv da non perdere a novembre 2024 Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’autunno è sempre una stagione ricca di nuove uscite televisive, enon fa eccezione. Tra ritorni attesissimi e produzioni originali, le piattaforme di streaming ci regalano titoli imperdibili da poterci godere comodamente sul divano. Dall’azione, alle storie familiari, passando per l’horror e la fantascienza, ecco leTV che, secondo noi, non possono mancare nella tua lista di. Letv imperdibili a“Citadel: Honey Bunny”, 7Se vi piacciono le storie di spionaggio e vi siete affezionati al personaggio di Matilda De Angelis in Citadel: Diana, non potete perdervi Citadel: Honey Bunny. Uno spin-off ambientato negli anni ’90 in India che regala un nuovo capitolo all’universo Citadel.

