Le innovazioni della Smart #5 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Smart #5 è la nuova ammiraglia dell’omonima casa automobilistica tedesca salita agli onori della cronaca perché, con i suoi 4,7 metri di lunghezza, sancisce una rottura con i ben più compatti modelli precedenti. Se le caratteristiche principali sono già state enfatizzate dagli organi di informazioni di settore, in queste righe andremo a porre l’accento esclusivamente su quelle che sono le innovazioni legate alla tecnologia dell’auto elettrica numero 5 di questa nuova linea Smart. Nuova architettura elettricaSul fronte delle innovazioni tecnologie della nuova Smart #5, i titoli delle copertine sono tutti per la nuova architettura a 800 volt, che a sua volta vanta una serie di batterie da 100 kWh. Zon.it - Le innovazioni della Smart #5 Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La#5 è la nuova ammiraglia dell’omonima casa automobilistica tedesca salita agli onoricronaca perché, con i suoi 4,7 metri di lunghezza, sancisce una rottura con i ben più compatti modelli precedenti. Se le caratteristiche principali sono già state enfatizzate dagli organi di informazioni di settore, in queste righe andremo a porre l’accento esclusivamente su quelle che sono lelegate alla tecnologia dell’auto elettrica numero 5 di questa nuova linea. Nuova architettura elettricaSul fronte delletecnologienuova#5, i titoli delle copertine sono tutti per la nuova architettura a 800 volt, che a sua volta vanta una serie di batterie da 100 kWh.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Smart, con nuovo aggiornamento OTA ancora più personalizzazione - Con l'aggiornamento Over-the-air (OTA) 1.5.0, il sesto dal 2022, Smart migliora ancora le funzionalità dei veicoli, con più comodità e personalizzazione. L'aggiornamento software Smart introduce nuove ... (ansa.it)

Snapdragon Elite sulle auto intelligenti: come sarà la guida smart - (Adnkronos) – Durante lo Snapdragon Summit tenutosi alla Hawaii, Qualcomm Technologies, Inc. ha introdotto le nuove piattaforme automotive di fascia alta, progettate per rispondere alle esigenze del s ... (meridiananotizie.it)

Città più smart d'Italia, Milano è al primo posto: la classifica del City Vision Score - Leggi su Sky TG24 l'articolo Città più smart d'Italia, Milano è al primo posto: la classifica del City Vision Score ... (tg24.sky.it)