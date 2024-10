Iltempo.it - La straordinaria storia de Il Tempo, l'intervista di Cerno al Giornale

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dalla nascita insieme alla Liberazione di Roma alla mail del magistrato contro Giorgia Meloni che infiamma il dibattito politico in questi giorni. Il direttore Tommasoripercorre la lunga e affascinantede Ilnel giorno in qui celebriamo gli 80 anni del quotidiano in unaal, diretto da Alessandro Sallusti. "Unasingolare, che non tutti conoscono: Ilè nato insieme alla Liberazione di Roma. Il fascismo non era finito, c'era ancora la Repubblica di Salò, c'era ancora un anno di guerra davanti, anche se nessuno lo sapeva, allora. Roma era una Capitale squassata, abbandonata, bombardata, il Re era scappato. Proprio in quel momento di caos storico nacque la scommessa di fare unche tenesse insieme tutti i semi dell'Italia liberata dal fascismo: la cultura liberale, socialista, cattolica, repubblicana.