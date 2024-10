Ilrestodelcarlino.it - La mamma di quattro figli: "Le mie giornate in auto, sempre in giro per loro"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avere tantiad oggi è una rarità, ma non è impossibile. Ce lo racconta Ilaria,ascolana dibimbi. Quando ha deciso che avrebbe voluto una famiglia grande? "Non è stato deciso, la famiglia grande mi è piaciuta tanto, mi piace da, ma poi i bambini sono arrivati e ne siamo stati contenti". Quanti siete in famiglia? "Siamo io e mio marito, e poi i nostribimbi. Abbiamo iniziato presto, 12 anni fa. Poi a distanza di 2 anni l’uno dall’altro abbiamo avuto i bambini. Il più grande è del 2013, poi c’è la seconda del 2015, il terzo del 2017 e la più piccola del 2020. L’ho avuta in pieno periodo pandemico, un momento pessimo". Non sono tante le famiglie con più di uno, cosa ne pensa? "Capisco perfettamente le famiglie che hanno uno solo, perché già con uno non si arriva. Il problema principale è il lavoro che non tutela i genitori.