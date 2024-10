La bellezza di Monza finisce in tv: le telecamere nei luoghi più suggestivi della città (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Monza protagonista in tv. La città di Teodolinda coi suoi meravigliosi tesori storici sarà la protagonista della prossima punta di “Custodi della bellezza”. La trasmissione andrà in onda sabato 26 ottobre alle 16.30 su Rai1, nella seconda parte del programma “A Sua Immagine” Monzatoday.it - La bellezza di Monza finisce in tv: le telecamere nei luoghi più suggestivi della città Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)protagonista in tv. Ladi Teodolinda coi suoi meravigliosi tesori storici sarà la protagonistaprossima punta di “Custodi”. La trasmissione andrà in onda sabato 26 ottobre alle 16.30 su Rai1, nella seconda parte del programma “A Sua Immagine”

Quanto è innovativa Monza : la classifica delle città più smart - Innovativa, smart, una città vicina ai suoi cittadini, che adotta soluzioni digitali, sviluppa buone pratiche e mette al centro le persone. Così, idealmente, si presenta una città smart. Ma Monza quanto è innovativa? A dirlo è City Vision Score, ... (Monzatoday.it)

Nella via di Monza tra rifiuti - bivacchi e droga : l'allarme lanciato dai cittadini - A prima vista, con il grande ammasso di rifiuti sparsi per terra, non verrebbe nemmeno da pensare che si tratti di una via a pochi passi dal centro storico. Si parla di via Gramsci, dove da diversi giorni i residenti lamentano la presenza e il ... (Monzatoday.it)

I 3 matrimoni celebrati sotto l'Arengario e i 5 nuovi cittadini italiani : cosa è successo oggi in piazza a Monza - Tre coppie sono convolate a nozze, diventando marito e moglie, sotto i portici dell'Arengario. E cinque persone hanno ricevuto la cittadinanza italiana. Il comune sabato 12 ottobre è sceso in piazza, per incontrare i cittadini. In piazza Roma è ... (Monzatoday.it)