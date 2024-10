Jannik Sinner, tra i 527 ace e il 55% di punti vinti: le statistiche di un anno stellare. E la velocità al servizio… (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Jannik Sinner si sta rendendo protagonista di una stagione strabiliante: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), si è imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha dettato legge in due ATP 500 (Rotterdam e Halle), per un totale di sette tornei conquistati in dieci mesi (oltre all’esibizione del Six Kings Slam). Sono numeri da capogiro per il tennista italiano, che ormai è numero 1 del mondo da ormai venti settimane. Secondo le statistiche ufficiali dell’ATP Jannik Sinner ha firmato 527 ace nel corso di questa annata agonistica (a fronte di 140 doppi falli) ed è stato glaciale nei suoi 931 turni di battuta: 61% di prime in campo, 79% di punti portati a casa con la prima e il 58% con la seconda, riuscendo a salvare il 74% delle 311 palle break che si è trovato a fronteggiare e vincendo addirittura il 91% di game in cui è stato alla battuta. Oasport.it - Jannik Sinner, tra i 527 ace e il 55% di punti vinti: le statistiche di un anno stellare. E la velocità al servizio… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)si sta rendendo protagonista di una stagione strabiliante: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), si è imposto in tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai) e ha dettato legge in due ATP 500 (Rotterdam e Halle), per un totale di sette tornei conquistati in dieci mesi (oltre all’esibizione del Six Kings Slam). Sono numeri da capogiro per il tennista italiano, che ormai è numero 1 del mondo da ormai venti settimane. Secondo leufficiali dell’ATPha firmato 527 ace nel corso di questa annata agonistica (a fronte di 140 doppi falli) ed è stato glaciale nei suoi 931 turni di battuta: 61% di prime in campo, 79% diportati a casa con la prima e il 58% con la seconda, riuscendo a salvare il 74% delle 311 palle break che si è trovato a fronteggiare e vincendo addirittura il 91% di game in cui è stato alla battuta.

