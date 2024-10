Sport.quotidiano.net - Impresa Virtus a Belgrado: Partizan ko e prima vittoria in Eurolega

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Serbia), 23 ottobre 2024 - Straordinaria prestazione dellaBologna che passa con pieno merito per 69-70 in casa del Parzian. Sotto nel punteggio praticamente per 37’, la formazione di Luca Banchi trova la forza e la solidità mentale di rimanere in partita e di imporsi con pieno merito grazie alla eccellente prova balistica di Will Clyburn autore di 27 punti e del canestro della, ma anche di un Isaia Cordinier a cui coach Banchi oltre a difesa ed atletismo ha chiesto anche qualità in regia e punti. La prestazione dei bianconeri privi di Pajola, oltre cha al solito Cacok, con Belinelli che chiude a 0 in 7’ di utilizzo e con Hackett in campo 14’ di buona difesa e poco altro è stata tutto cuore e determinazione. Banchi in avvio si affida a Morgan, Clyburn, Cordinier, Shengelia, ZIzic, ma l’inizio 7-1 è tutto a favore del