Il Brindisi non si sblocca: a Martina finisce 0-0 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arriva il quarto pareggio stagionale per il Brindisi, che allo stadio Tursi ha colto uno 0-0 al cospetto del Martina: la formazione guidata da Nicola Ragno ha ancora mostrato i limiti offensivi palesati finora, che stanno impedendo di cancellare lo 'zero' alla voce vittorie.

