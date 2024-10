I migranti del Cas in soccorso degli alluvionati: "Siamo affezionati a chi vive qui" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYQuando li vedono arrivare dall’imbocco di via Alessandro Volta, il primo pensiero che attraversa la mente dei residenti alluvionati è “arrivano i rinforzi”. A dare una mano a chi è stato colpito dall’esondazione del rio Marzano a Ozzano ci Bolognatoday.it - I migranti del Cas in soccorso degli alluvionati: "Siamo affezionati a chi vive qui" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYQuando li vedono arrivare dall’imbocco di via Alessandro Volta, il primo pensiero che attraversa la mente dei residentiè “arrivano i rinforzi”. A dare una mano a chi è stato colpito dall’esondazione del rio Marzano a Ozzano ci

Sciacallaggio delle Ong : “Meloni dà soldi per rimpatriare migranti e non agli alluvionati”. Kelany (FdI) s’indigna - Patriottismo e propaganda“. La dichiarazione fatta circolare sul web dalla Ong Sea Watch dimostra che a sinistra tutto è lecito, anche fare battutine sui fondi agli alluvionati pur di gettare fango sull’operazione di rimpatrio dei migranti attraverso il trasferimento dall’Italia all’Albania. . Posto che i 20 milioni, primo stanziamento per questo nuovo evento calamitoso, sono stati stanziati ... (Secoloditalia.it)