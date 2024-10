Amica.it - I look con gli stivali da pioggia da copiare

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Perfetti nel tempo libero e in ufficio, glidasono i migliori alleati nelle giornate uggiose poiché coniugano stile e praticità. Nel video, settestreet style facili da replicare. Ad esempio, per un everyday, i rain boot si indossano ogni giorno con jeans chiari, felpa con cappuccio e giacca oversize in pelle. Vestito in satin, blazer cropped e stivaletti in gomma: ecco la mise per l’ufficio. Secondo Irina Shayk, questisi accompagnano a collant coprenti, abito chemisier e trench mentre per Meghan Markle il cappotto cammello si sposa bene con jeans skinny, guanti in suede e rain boot. Insomma i rain boot offrono diverse possibilità di stile. Per questo motivo sono un must della stagione fredda.