Gualtieri: Il Giubileo? "Stiamo procedendo secondo i tempi previsti" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2024 "Siamo in linea con il cronoprogramma. Non è ancora il momento dei bilanci. Stiamo procedendo secondo i tempi previsti" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della festa de Il Tempo alla Galleria d'Arte Moderna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Gualtieri: Il Giubileo? "Stiamo procedendo secondo i tempi previsti" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2024 "Siamo in linea con il cronoprogramma. Non è ancora il momento dei bilanci." così il sindaco di Roma Roberto, a margine della festa de Il Tempo alla Galleria d'Arte Moderna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fontana di Trevi a pagamento - Gualtieri : “Per ora niente biglietto - ma lo stiamo valutando” - "Al momento - ha detto Roberto Gualtieri a Sky Tg24 […]. I cambiamenti in vista del Giubileo "Al momento non c'è nessun ticket per la Fontana di Trevi, stiamo ancora valutando", il sindaco di Roma torna a parlare della possibilità di far pagare l'accesso a uno dei monumenti più noti della Capitale in vista del Giubileo. (Sbircialanotizia.it)

Giubileo: Gualtieri, confermo chiusura cantieri che vanno chiusi entro dicembre - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 ott - "Mi sento di confermare che chiuderemo i cantieri che devono essere chiusi entro dicembre. Stiamo vincendo la scommessa con il supporto dei lavoratori e ... (ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)

Roma: avanti lavori stradali su via Collatina - Prosegue il piano strade dell’assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale sulle strade della viabilità principale. Sono in corso le lavorazioni di riqualificazione profonda in via Collatina, nel M ... (radiocolonna.it)

Microsoft presenta il potere dell’AI per la crescita dell’Italia - Il ceo Nadella ha presentato i Copilot Agent che sono come delle nuove app per un mondo alimentato dall'AI che lavorano per conto di un individuo, di un team o di una funzione aziendale per svolgere a ... (agi.it)