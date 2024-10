Gaeta.it - Gennaro Oliviero visita l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli: un tuffo nella formazione aeronautica

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Presidente del Consiglio regionale della Campania,, ha recentementetodi, una delle istituzioni più rispettate e storiche della regione. Questaha messo in evidenza l’importanza dellanel settore aeronautico, non solo per i valori didattici ma anche per il potenziamento delle tecnologie avanzate che supportano l’addestramento degli allievi. Durante il tour,ha potuto conoscere da vicino le strutture e gli strumenti didattici che caratterizzano questa accademia di eccellenza. La sala motori: un viaggio nell’eccellenza ingegneristica Uno dei momenti salienti delladiè stata l’esplorazione della sala motori, un ambiente che custodisce oltre venti propulsori di aerei di diverse generazioni.